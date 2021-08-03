2021/08/03 | 23:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كان ما حصل في تونس مؤخرا انقلابا، إن الوضع هناك "زئبقي وتركيزنا منصب على تشجيع القادة التونسيين على الالتزام بالدستور والعودة سريعا إلى الحكم الديمقراطي الطبيعي"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برايس يرد على سؤال حول ما إذا كان الوضع في تونس "انقلابا") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برايس يرد على سؤال حول ما إذا كان الوضع في تونس "انقلابا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).