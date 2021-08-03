2021/08/03 | 23:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من السابق لأوانه الحكم على التقارير عن احتجاز ناقلة نفط بالقرب من السواحل الإماراتية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي تعليقا على التقارير بهذا الصدد بحسب ما نقلته رويترز، وتابعه "ناس"، (3 آب 2021)، "نحن قلقون.



ومن السابق لأوانه أن نصدر الأحكام".

وقال الناطق باسم الخارجيّة الإيرانيّة سعيد خطيب زاده، الثلاثاء، ان "التقارير عن حوادث في الخليج وخارجه يبدو أنها تثير شبهات كبيرة".

واضاف "تكرر ايران التزامها القوي بالاستقرار الاقليمي وأمن الملاحة، وهي مستعدة لتقديم المساعدة في حال وقوع أي حوادث بحرية".

وأفادت وكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي إم تي أو) بأن سفينة قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة "قد تكون تعرضت لعملية خطف" لا تزال قائمة.

وبحسب وسائل إعلام، تابعها "ناس"، (3 آب 2021)، فإن "الناقلة التي تعرضت للقرصنة في خليج عمان قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية، تحمل اسم "أسفالت" وهي محتجزة من قبل أشخاص مسلحين لم تحدد هويتهم بعد".

وكانت هيئة العمليات البحرية البريطانية قد أفادت بأن عملية اقتحام وقعت لسفينة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، وأن منفذي العملية احتجزوا الطاقم كرهائن.

ويأتي هذا الحادث بعد خمسة أيام من هجوم استهدف ناقلة نفط في بحر عمان أسفر عن قتيلين ونسبته قوى غربية عدة بينها الولايات المتحدة الى ايران.

وقالت مصادر بريطانية إنها ترجح وقوف إيران أو جماعات متحالفة معها وراء احتجاز السفينة، لكن قنوات غير رسمية تابعة للحرس الثوري الإيراني نفت تورط طهران أو "فصائل المقاومة" في أي حادث بحري في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف أولي من واشنطن بعد أنباء اختطاف سفينة في مياه الخليج) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف أولي من واشنطن بعد أنباء اختطاف سفينة في مياه الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).