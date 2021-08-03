محلل سياسي: امريكا تريد ان تضمن القوى التي تفوز بالانتخابات موالية لها

2021/08/03 | 23:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، حافظ آل بشارة، اليوم الثلاثاء، ان امريكا تريد ان تضمن ان القوى التي تفوز بالانتخابات موالية لها، موضحا ان الدستور كتب تحت الاحتلال ولكن الحد الادنى منه يمكن ان يلبي طلب الشارع العراقي”.وقال آل بشارة في برنامج حصاد الايام: “اذا بقيت الاصابات بارتفاع واللقاحات بهذا البطء هناك احتمال لتأجيل الانتخابات”، […]

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