2021/08/03 | 23:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، ضبط منصة لإطلاق الصواريخ في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان اليوم، (3 اب 2021)، انه "بعمليات نوعية واستباقية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات المقر المتقدم في كركوك - قيادة عمليات سامراء-شعبة استخبارات الفرقة الاولى من ضبط منصة لاطلاق الصواريخ وقاذفة RBG7 وعدة صواريخ لها بالاضافة الى ٧٥ إطلاقة سلاح ففتكال وقنابر هاون وحاويات عتاد ١٤،٥ ملم وحشوات دافعة للصواريخ في منطقة منجل زور نهر ديالى".

وأضاف البيان، انه "تم تسليم الارهابيين الى جهة الطلب، فيما قامت المفارز الهندسية للفرقة الاولى برفع المضبوطات وتفجيرها تحت السيطرة".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط إطلاق صواريخ في محافظة عراقية (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط إطلاق صواريخ في محافظة عراقية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).