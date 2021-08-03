اتحاد الشغل يطالب بتشكيل حكومة مصغرة في تونس

2021/08/03 | 23:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعطالب الاتحاد التونسي للشغل، بتشكيل حكومة مصغرة يقودة رئيس ذو خبرة في تونس.وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء إن الاتحاد يريد حكومة مصغرة يقودها رئيس حكومة له خبرة، يستطيع أن يرسل إشارات إيجابية للتونسيين وللمانحين الدوليين.وفي وقت سابق اليوم، حث اتحاد الشغل، الرئيس قيس سعيد، على الإسراع بتشكيل الحكومة، بعد نحو تسعة أيام من استئثاره بالسلطة التنفيذية، عقب إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان، وهو ما جاء في وكالة "رويترز".وقرر الرئيس قيس سعيد، في وقت سابق، إقالة وزير المالية وتكنولوجيا الاتصال من منصبيهما، وذلك استمرارا لسلسلة الإعفاءات التي قررها في الأيام الماضية لعدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة.وكان الرئيس التونسي قد أعلن، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، فيما حاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي، دخول البرلمان في يوم الاثنين، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.المصدر: سبوتنيك

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