العلاقات العراقية الأميركية بعد جولات الحوار

2021/08/03 | 23:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة ختام زيارة الكاظمي إلى واشنطن، والاتفاق على مشاريع استراتيجية ومساعدات إنسانية وصحية، والاختلاف في هذه الجولة عن سابقاتها من جولات الحوار الاستراتيجي.

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