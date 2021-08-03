توضيح من مطار بغداد الدولي بعد انقطاع التيار الكهربائي عنه

2021/08/03 | 23:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت إدارة مطار بغداد، الثلاثاء، بيانا أوضحت فيه حقيقة انقطاع التيار الكهربائي في المطار.

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وذكر بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 آب 2021)، أن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا فيديويا يظهر فيه انقطاع التيار الكهربائي في مطار بغداد الدولي وذلك بسبب خروج أحد المغذيات الرئيسية للكهرباء الوطنية في المطار لمدة دقائق محدودة".

وأضاف البيان "تود إدارة المطار أن توضح للرأي العام ولجميع المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية أنه تم معالجة الآمر من قبل دائرة كهرباء الكرخ وعادت المنظومة الكهربائية للمطار بعد إصلاح الخلل الفني".

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