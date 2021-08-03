تخصيص مبالغ مالية لثلاثين الف درجة وظيفية في العراق

2021/08/03 | 23:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير مكتب محافظ البصرة، عماد عبدالخالق العيداني، الثلاثاء، تخصيص مبالغ مالية لثلاثين الف درجة وظيفية.

وقال العيداني، في تصريح لـNRT اليوم، (3 اب 2021)، ان "اطرافا عديدة تعاونت مع الحكومة المحلية بهدف انجاح ملف رواتب الثلاثين الف درجة وظيفية"، لافتا إلى ان "الحكومة المحلية لم تستطع توفير رواتبهم لاسباب تتعلق بالازمة المالية التي تسببت بها ازمة جائحة كورونا فضلا عن عدم صرف الحكومة الاتحادية واردات المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة".

واضاف العيداني، انه "تم تخصيص مبالغ مالية لثلاثين الف درجة وظيفية ماعدا عدد من الدوائر بسبب اشكالات فنية وادارية تم معالجتها"، مشيرا إلى ان "فريق عمل تابع لقسم التشغيل في ديوان المحافظة عاد الى وزاراة المالية لحل تلك الاشكاليات وحسم الملف من خلال توزيع الرواتب".

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