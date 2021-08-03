مطار بغداد الدولي يوضح بشأن انقطاع التيار الكهربائي

2021/08/03 | 23:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مطار بغداد الدولي، الثلاثاء، توضيحا حول انقطاع التيار الكهربائي، فيما أشار إلى ان "الخلل الفني" تم اصلاحه.

وقال المطار في بيان اليوم، (3 اب 2021)، انه "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديوي يظهر فيه أنقطاع التيار الكهربائي في مطار بغداد الدولي ذلك بسبب خروج أحد المغذيات الرئيسية للكهرباء الوطنية في المطار لمدة دقائق محدودة".

وأضاف "وتود إدارة المطار أن توضح للرأي العام ولجميع المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية أنه تم معالجة الآمر من قبل دائرة كهرباء الكرخ وعادت المنظومة الكهربائية للمطار بعد إصلاح الخلل الفني".

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