إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬يباشر‭ ‬مهامه‭ ‬مواجهاً أقوى‭ ‬تحذير‭ ‬اسرائيلي‭ ‬

2021/08/04 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينيت‭:‬انتهى‭ ‬زمن‭ ‬الجلوس‭ ‬بكل‭ ‬راحة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬وإشعال‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ طهران‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬الأعلى‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تنصيب‭ ‬المتشدد‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬رئيسا‭ ‬جديدا‭ ‬للجمهورية‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬ليبدأ‭ ‬عهدا‭ ‬سيواجه‭ ‬فيه‭ ‬تحديات‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬وتجاذبا‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بشأن‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬والمباحثات‭ ‬النووية‭.‬ ويخلف‭ ‬رئيسي‭ ‬المعتدل‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الذي‭ […]

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