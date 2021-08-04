2021/08/04 | 00:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بينيت:انتهى زمن الجلوس بكل راحة في طهران وإشعال الشرق الأوسط طهران- بيروت- الزمان أعلن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الثلاثاء تنصيب المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للجمهورية في إيران، ليبدأ عهدا سيواجه فيه تحديات أزمة اقتصادية وتجاذبا مع الغرب لا سيما بشأن العقوبات الأميركية والمباحثات النووية.
ويخلف رئيسي المعتدل حسن روحاني الذي […]
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ويخلف رئيسي المعتدل حسن روحاني الذي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إبراهيم رئيسي يباشر مهامه مواجهاً أقوى تحذير اسرائيلي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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