2021/08/04 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هل‭ ‬فهم‭ ‬العراقيون‭ ‬انَّ‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬مما‭ ‬اصطلح‭ ‬عليه‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬العراقي‭ ‬الأمريكي‭ ‬هي‭ ‬الختامية‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬الأقلام‭ ‬بعدها‭ ‬وجفّت‭ ‬الصحف؟‭ ‬ هل‭ ‬عرف‭ ‬العراقيون‭ ‬حقيقة‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬ما‭ ‬تفاهمات،‭ ‬توجت‭ ‬بإعلان‭ ‬رضا‭ ‬سياسي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬بيان‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬المشهودة‭ ‬الى‭ ‬واشنطن؟‭ ‬ هل‭ ‬ينبغي‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الضياء الأخير ليوم الاقتراع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الضياء الأخير ليوم الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).