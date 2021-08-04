السيسي‭ ‬جامعاً‭ ‬أموال‭ ‬التغذية‭:‬لن‭ ‬نبيع‭ ‬20‭ ‬رغيفاً‭ ‬بثمن‭ ‬سيكارة‭ ‬بعد‭ ‬اليوم‭ ‬

2021/08/04 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجار‭ ‬بالأعضاء‭ ‬البشرية‭ ‬الى‭ ‬الواجهة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬ القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬يعتزم‭ ‬زيادة‭ ‬ثمن‭ ‬رغيف‭ ‬الخبز‭ ‬المدعم‭ ‬الذي‭ ‬اعتاد‭ ‬ذوو‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬والفقراء‭ ‬من‭ ‬المصريين‭ ‬شراءه‭ ‬بخمسة‭ ‬قروش‭ ‬وهو‭ ‬سعر‭ ‬رمزي،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتوفير‭ ‬ميزانية‭ ‬التغذية‭ ‬المدرسية‭ ‬للطلاب‭.‬ وقال‭ ‬السيسي‭ ‬خلال‭ ‬فعالية‭ ‬افتتاح‭ ‬أحد‭ ‬المشروعات‭ […]

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