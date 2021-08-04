2021/08/04 | 00:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاتجار بالأعضاء البشرية الى الواجهة في مصر القاهرة- مصطفى عمارة أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء أنه يعتزم زيادة ثمن رغيف الخبز المدعم الذي اعتاد ذوو الدخل المحدود والفقراء من المصريين شراءه بخمسة قروش وهو سعر رمزي، في محاولة لتوفير ميزانية التغذية المدرسية للطلاب.
وقال السيسي خلال فعالية افتتاح أحد المشروعات […]
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وقال السيسي خلال فعالية افتتاح أحد المشروعات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسي جامعاً أموال التغذية:لن نبيع 20 رغيفاً بثمن سيكارة بعد اليوم ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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