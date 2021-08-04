2021/08/04 | 00:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ باشرت طبابة الحشد الشعبي وبالتعاون مع طبابة لواء ٢٢، بأعطاء الجرعة الاولى من لقاح كوفيد -١٩ الى المقاتلين في قاطع المسؤولية شرق محافظة صلاح الدين.0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber 0 Whatsapp 0 Telegram

ظهرت المقالة بالصور: عناصر الحشد الشعبي في صلاح الدين يتلقون لقاح كورونا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: عناصر الحشد الشعبي في صلاح الدين يتلقون لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: عناصر الحشد الشعبي في صلاح الدين يتلقون لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).