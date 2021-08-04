توضيح بشأن انقطاع الكهرباء في مطار بغداد الدولي

2021/08/04 | 00:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأصدرت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن انقطاع التيار الكهربائي في المطار.وذكرت ادارة المطار في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديوي يظهر فيه أنقطاع التيار الكهربائي في مطار بغداد الدولي ، بسبب خروج أحد المغذيات الرئيسية للكهرباء الوطنية في المطار لمدة دقائق محدودة ." واشارت الى انها "تود أن توضح للرأي العام ولجميع المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية أنه تم معالجة الآمر من قبل دائرة كهرباء الكرخ وعادت المنظومة الكهربائية للمطار بعد إصلاح الخلل الفني".

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