وزير الخارجية السعودي: واثق من عدم تكرار قضية خاشقجي.. والاتفاقيات الإبراهيمية عززت التقارب

2021/08/04 | 00:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، أن بلاده ستضمن عدم تكرار ما حدث في قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وأشار إلى أن حل الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل يبقى أساس أي استقرار في المنطقة

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