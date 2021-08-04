حكومة نفتالي بينيت: فرصة لجسر الهوّة مع اميركا - نهاد ابو غوش

2021/08/04 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش تميز العلاقات الأميركية الإسرائيلية وخصويتها، لم يمنع وقوع المشكلات، فقد شهدت هذه العلاقات توترات ملحوظة وخاصة بين رئيس الوزراء السابق نتنياهو والحزب الديمقراطي الأميركي، وهو ما امتد بشكل واضح إلى العلاقة مع يهود الولايات المتحدة الذين يميلون في غالبيتهم لتاييد الحزب الديمقراطي حيث يصوت أكثر من 70 في المائة من يهود أميركا لصالح الحزب الديمقراطي ومرشحه للرئاسة وفقا لاستطلاع غلوبوس نقله تقرير (مدار ......





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