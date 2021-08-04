درعا إبنة البركان . أسبوع درعاوي بامتياز ! - مريم نجمه

2021/08/04 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه درعا إبنة البركان .



أسبوع درعاوي بامتياز أسبوع درعاوي سوري عربي أصيل..درعا الصامدة.



درعا المكافحة.



المدافعة عن أرضها حريتها شرفها ثورتها وانسانها.درعا نموذج , ومثال وطني شعبي , يمثل و يجسّد روح الشعب السوري العريق الخلاّق.



.في الحرية والابداع , الاستقلال الإنتاج الكرم والكرامة و عدم الإعتداء والتوسع على حساب أرض الغير..انها إبنة وإنسان الأرض الحورانية الخصبة الحمراء..



إبنة ا ......





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