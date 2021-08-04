نزاع دولي حول

2021/08/04 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا واليونان وقبرص والأمم المتحدة وقضية أمام مجلس الأمن الدولي ..ما هي قصة "ڤاروشا"؟

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