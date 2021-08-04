تركيا تسجل طفرة في عداد وفيات كورونا اليومية لأول مرة منذ شهرين

2021/08/04 | 00:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سجلت تركيا، الثلاثاء، 126 وفاة و24 ألفا و832 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وبحسب وسائل اعلام تركية، تابعها "ناس"، (3 آب 2021)، فقد "تجاوز عدد الوفيات حاجز المئة لأول مرة منذ 3 يونيو/ حزيران الماضي، حين بلغ 114 وفاة".

وحسب معطيات وزارة الصحة التركية، "تم تسجيل شفاء 6 آلاف و243 مرضى".

وعلى صعيد اللقاحات، فقد "بلغ معدل التطعيم بالجرعة الأولى 66.42 بالمئة للبالغين فوق 18 عاما، فيما وصلت نسبة متلقي الجرعة الثانية 44.67 بالمئة".

فيما بلغ إجمالي الجرعات الأولى والثانية والثالثة المقدمة حتى، الثلاثاء، "74 مليونا و67 ألفا و511".

"الأناضول"

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