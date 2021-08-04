2021/08/04 | 00:30 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعفاء قائد الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية وتعيين بديل له هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/04 | 00:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعفاء قائد الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية وتعيين بديل له) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعفاء قائد الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية وتعيين بديل له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).