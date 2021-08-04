2021/08/04 | 00:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الغزي: الحكومة سخرت إمكاناتها للتحقيق في حادثة مركز النقاء بالناصرية » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 00:31

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