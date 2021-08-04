العقل الشرقي المعتقل : أكذوبة حرب الكويت - مظهر محمد صالح

2021/08/04 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح العقل الشرقي المعتقل : أكذوبة حرب الكويتمظهر محمد صالح لم تدهشني في هذه الايام انباء الفساد في دهاليز الدواويين الحكومية او المضاربين في اسواق البلاد بقدر ما ادهشني حوار دامي ظل يهتف خداعاً بإسم الحب والسلام والحماس كي تخوض بلادي اشرس حروبها مع جيش العولمة تحت ذريعة تحرش الاعداء بالحدود لنعيش بعدها عقود من الانكسار ظلت نبضاتها ملكومة حتى اللحظة.



فبعد ان اخذت الاحزان تزحف في رحلة شاقة تتقلب ......





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