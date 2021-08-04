بعد اتهامات بـ

2021/08/04 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، حاكم نيويورك الديمقراطي، أندرو كومو، إلى الاستقالة بعد أن توصل تحقيق مستقل إلى أنه تحرش جنسيا بعدة نساء

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