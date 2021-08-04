بريطانيا في رسالة إلى مجلس الأمن: نرجح وقوف إيران وراء استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية

2021/08/04 | 01:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أبلغت بريطانيا ورومانيا وليبيريا مجلس الأمن بأنه "من المرجح للغاية" أن تكون إيران قد استخدمت طائرة مسيرة أو أكثر في الهجوم على ناقلة النفط الأسبوع الماضي قبالة سواحل عمان.

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وقالت الدول الثلاث في رسالة إلى مجلس الأمن: "هذا الهجوم أضر بسلامة وأمن الشحن الدولي وشكل خطرا عليه وكان انتهاكا واضحا للقانون الدولي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد أن "الولايات المتحدة واثقة من أن إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان"، متعهدا بـ"الرد المناسب".

وفي بيان له، قال بلينكن: "ننضم إلى شركائنا وحلفائنا في إدانة الهجوم على "ميرسر ستريت"، السفينة التجارية التي كانت تبحر بسلام عبر شمال بحر العرب في المياه الدولية".

وأضاف "بعد مراجعة المعلومات المتاحة، نحن على ثقة من أن إيران نفذت هذا الهجوم، الذي أسفر عن مقتل شخصين بريئين، باستخدام طائرات بدون طيار متفجرة أحادية الاتجاه".

وتابع: "لا مبرر لهذا الهجوم والسلوك العدواني، والذي يهدد حرية الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي، والنقل البحري والتجارة الدولية، وحياة من كانوا على متن السفن المستهدفة".

وقال: "نحن نعمل مع شركائنا للنظر في خطواتنا التالية، ونتشاور مع الحكومات داخل المنطقة وخارجها بشأن الرد المناسب، الذي سيكون وشيكا".

(رويترز +RT)

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