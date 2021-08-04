2021/08/04 | 01:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتحدث النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، عن إصابته التي أعلن عنها ناديه، والتي ستبعده عن بداية الموسم. وأعلن ريال مدريد إصابة كروس في عظم العانة، الأمر الذي سيبعده عن الفريق لفترة من الوقت.وكتب كروس عبر حسابه على "تويتر": "بعد عدة أشهر من المشاكل في عظم العانة، أعتقد أن الوقت قد حان لإعطائها قسطًا من الراحة والعمل عليها للاستعداد جيدًا لموسم طويل".وطمأن كروس جماهير ريال مدريد، قائلًا: "العودة في أسرع وقت ممكن كما هو الحال دائمًا".جدير بالذكر أن كروس انضم لتدريبات ريال مدريد قبل أسبوعين، وذلك بعد الانتهاء من عطلته الصيفية، عقب نهاية مشوار منتخب بلاده في "يورو 2020".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كروس يطمئن جماهير ريال مدريد بشأن إصابته) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كروس يطمئن جماهير ريال مدريد بشأن إصابته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).