خواطــر من يوم حلو .. يـوم مـر

2021/08/04 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صـدر عن دار النشرنـون في الموصل كتــــاب (يـــوم حلو يوم مـــــر) للكاتبة والقاصة العراقيـــــــة (( هديـــــــــــر الجبوري))… يتضمن مجموعة من النصوص الشعرية والنثرية على شكل خواطر يومية وبأسلوب تصاعدي متناغم مع الاحداث التي تصفها الكاتبة مع كل نص من نصوص هذا الكتاب وبأسلوب اقرب مايكون بالحــــوار مع النفــس البشرية..تجدها تتحدث في البدء عن […]

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