حوار: سلام إبراهيم: جعلت من ذاتي الموشور الذي كشف المحيط والذات البشرية وخرق القيم بكل تابوهاتها - سلام إبراهيم

2021/08/04 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم خاص: حاورته- سماح عادللا تملك إلا أن تتماهى مع نصوصه، تشعر في بعض الأحيان أنك مكانه، وأنك ربما تتعرض لما يتعرض له من قساوة، تخطفك نصوصه لتضعك في قلب الأحداث، تشعر بقربك الشديد، وذلك الحديث الداخلي الطويل يمسك أيضا.



تشعر بحميمية تجاه الأبطال الذين لا ينكرون لحظات الضعف، والذين يسعون إلى أحلامهم بقلب بريء، لكن الحياة تأبى أن تحقق أحلامهم وتتركهم ينسحقون.



استطاع الوصول إلى عمق الشخصية العراقي ......





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