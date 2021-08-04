نصف قرن ونيف على كونفراس الخامس من آب - صلاح بدرالدين

2021/08/04 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين في خطوة لها مغزى كان أول انتاج ثقافي بعد البرنامج السياسي المرحلي لكونفرانس الخامس من آب عام ١-;-٩-;-٦-;-٥-;- اصدار أول كراس بعنوان ( ماذا يعني اليسار ؟ ) الذي شكل الجواب النظري حول التعريف والهدف وخلص الى اعتباره الجناح الديموقراطي القومي معبرا عن المصالح القومية والاجتماعية لغالبية الشعب الكردي وجزء من الحركة الديموقراطية والثورية في البلاد وليس فرعا أو تنظيما للحركة الشيوعية .ال ......





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