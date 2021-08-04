2021/08/04 | 01:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة أسباب أزمة النفايات في بغداد، ومهلة ال 14 يوما التي أعطاها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أمين بغداد لمعالجة هذه الأزمة، وما هي أهم الحلول لتدني مستوى الخدمات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالعراقي يستضيف أمين بغداد علاء معن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالعراقي يستضيف أمين بغداد علاء معن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).