وزارة الدفاع الأميركية تؤكد مقتل شرطي في

2021/08/04 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الثلاثاء، مقتل شرطي من قوى الأمن المخصصة لحراسة مبناها في منطقة أرلينغتون بولاية فرجينيا، الواقعة قرب العاصمة واشنطن.

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