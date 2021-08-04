بلد الحضارات ومواقع التواصل -ميادة حمزة الحسيني



بلد الحضارات ومواقع التواصل -ميادة حمزة الحسيني
2021/08/04 | 02:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بلد الحضارات ومواقع التواصل ميادة حمزة الحسيني العراق بلد الحضارات هكذا يقال اسمه حين يحكى عنه .

بلد علّم الدنيا الكتابة ونظم القوانين منذ الاف السنين والتاريخ يشهد على عراقة هذا البلد العظيم .

العراق كان ولا زال متألقا  بأبنائه المثقفين الكبار من كتاب وأدباء وباحثين وفنانين وموسيقيين وعلماء بمختلف المجالات واطباء ومؤرخين  وكل ما […]

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