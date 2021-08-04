2021/08/04 | 02:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلد الحضارات ومواقع التواصل ميادة حمزة الحسيني العراق بلد الحضارات هكذا يقال اسمه حين يحكى عنه .بلد علّم الدنيا الكتابة ونظم القوانين منذ الاف السنين والتاريخ يشهد على عراقة هذا البلد العظيم .العراق كان ولا زال متألقا بأبنائه المثقفين الكبار من كتاب وأدباء وباحثين وفنانين وموسيقيين وعلماء بمختلف المجالات واطباء ومؤرخين وكل ما […]

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