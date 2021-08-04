المكسيك تسجل ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا

2021/08/04 | 03:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 18911 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و657 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الوزارة إلى أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا بأعداد الإصابات والوفيات عن اليوم الذي سبقه، حيث أعلن عن تسجيل 6506 إصابات، بالإضافة إلى 245 حالة وفاة.ووفقا للوزارة ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى مليونين 880409 إصابات، والوفيات إلى 241936 حالة.وتعتبر المكسيك الدولة الـ16 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.وأشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن "الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أكبر بنسبة 60%".المصدر: RT

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