زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل اليابان

2021/08/04 | 03:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل اليابان.وأوضحت الهيئة أن الزلزال تم تسجيله عند الساعة (20:33 بالتوقيت العالمي، 23:33 بتوقيت موسكو).وكان مركز الهزات الأرضية على بعد 120 كيلومترا شمال شرق منطقة هاساكي الواقعة في جزيرة هونشو، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات ولا عن خسائر أو دمار.وكان آخر زلزال ضرب بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، منتصف مايو/أيار، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأساهيكاوا في اليابان.وتقع اليابان في "حلقة النار" الواقعة في المحيط الهادئ وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.تسبب زلزال عام 2011 الذي بلغت قوته 9.0 درجة والتسونامي التالي له في مقتل أكثر من 15 ألف شخص، وتسبب في كارثة محطة فوكوشيما النووية. المصدر: سبوتنيك

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