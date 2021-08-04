رويترز: قوات إيرانية احتجزت سفينة في خليج عمان و

2021/08/04 | 03:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت ثلاثة مصادر أمنية بحرية في تصريحات لرويترز قيام قوات مدعومة من إيران باحتجاز ناقلة نفط في الخليج قبالة سواحل الإمارات، الثلاثاء، بعد أن تحدثت وكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي إم تي أو) عن "عملية اختطاف محتملة" في المنطقة

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