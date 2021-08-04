2021/08/04 | 04:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت عائلة روسية انتقلت للعيش في إسبانيا إنها اضطرت إلى الفرار من وطنها بعد أن شاركت في إعلان يروج لسلسلة من متاجر البقالة، ثم تلقيها "تهديدات"

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