الكاظمي يدعو أمير الكويت لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي

2021/08/04 | 05:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعوة رسمية إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي، المقرر عقده نهاية آب الحالي.

وقال وزير التخطيط خالد بتال النجم، الذي وصل أمس الثلاثاء الى دولة الكويت في زيارة رسمية: إنه "يحمل رسالة خطية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى أمير دولة الكويت، تتضمن دعوة سموه الى حضور مؤتمر دول الجوار العراقي الذي سيعقد في بغداد قبل نهاية شهر آب الجاري، بمشاركة أوروبية عالية المستوى".

من جانب آخر، التقى رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء، أسر شهداء مستشفى الإمام الحسين (عليه السلام) في ذي قار.

وقال الكاظمي: إن "حادث مستشفى الإمام الحسين، وقبله حادث مستشفى ابن الخطيب، يشيران بكل وضوح إلى الخلل في المنظومة الإدارية للدولة التي توارثتها تراكمياً منذ العام 2003".

وأضاف، "دعوناكم لنقول لكم: إن دماء ذويكم في أعناقنا، وسنعاقب المسؤولين عن هذا الحادث بكل شدة".

وأكد أن "هناك تعمداً بأن يستمر العراق بالفوضى وإضعاف الدولة عبر استهدافها الممنهج، وكل هذا على حساب أبنائنا وأبنائكم"، مشيراً إلى "الشروع بإطلاق الآليات الإدارية لتنفيذ الورقة البيضاء الإصلاحية؛ من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي".

بدوره، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم عن أن "مجلس الوزراء صوت على قيام وزارة النفط بتشغيل شخص من كل أسرة من ضحايا مستشفى الإمام الحسين (ع)"، مضيفاً أن "المجلس قرر منح من 10 إلى 25 مليون دينار لأسر شهداء المستشفى".

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