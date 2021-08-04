خطوة قد تفضي لمحاكمة البشير.. مجلس الوزراء السوداني يصوت للمصادقة على معاهدة دولية

2021/08/04 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، لصالح المصادقة على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة جديدة باتجاه محاكمة محتملة للرئيس السابق عمر البشير أمام هذه الهيئة الدولية في لاهاي.

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