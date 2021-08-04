الأميركية ماكلافلين تحطم رقمها القياسي وتحرز ذهبية في سباق الحواجز

2021/08/04 | 05:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطّمت الأميركية، سيدني ماكلافلين، رقمها القياسي العالمي في طريقها إلى إحراز ذهبية 400 م حواجز في منافسات ألعاب القوى، الأربعاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو حتى الثامن من أغسطس.

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