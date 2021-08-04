2021/08/04 | 06:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن أشخاص "مطلعين" إن إدارة الغذاء والدواء الأميركية (أف دي إيه) قامت بتسريع جدولها الزمني فيما يتعلق بعملية إعطاء موافقتها النهائية على لقاح شركتي "فايزر" الأميركية وشريكتها الألمانية "بيونتيك" ضد كوفيد-19 على أن تصدر قرارها "بحلول بداية الشهر المقبل"

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