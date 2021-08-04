رصد كورونا في

2021/08/04 | 06:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد علماء أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد في عينات من غزلان تعيش في شمال شرق الولايات المتحدة تنتمي لفئة الذيل الأبيض، "في أول دليل" على تأثر الحيوانات البرية بشكل واسع النطاق بالفيروس، وفق موقع "ساينس أليرت"

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