حكاية النجوم حكاية - محمد زكريا توفيق

2021/08/04 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق كنت أعيش في صبايا في قرية زراعية ليس بها كهرباء.



وكانت السماء صافية خالية من التلوث.



وكان النظر سليم ستة على ستة.



ومشاهدة السماء في الليالي التي يغيب فيها القمر، متعة لا تعادلها متعة أخرى.



فالنجوم فصوص من الماس وقلائد من الدر، أي والله.



تتلألأ وتدور وتسير في كبد السماء.



والشهب والنيازك (النجمة أم ذيل) تتساقط في الغلاف الجوي أثناء الصيف فيما يشبه الألعاب النارية في المهرجانات.تعلمت أثنا ......





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