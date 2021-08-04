الامبريالية والصراع الطبقي (5) - عبد السلام أديب

2021/08/04 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_السلام_أديب 1 – في كتابه نقد الاقتصاد السياسي لسنة 1859، يخضع كارل ماركس المادية التاريخية لنمط الإنتاج الرأسمالي للسيرورة التالية: "فعندما تصل قوى المجتمع الإنتاجية المادية إلى درجة معينة من تطورها تدخل في صراع مع علاقات الإنتاج القائمة أو بالتعبير القانوني مع علاقات الملكية التي كانت تعمل في ظلها حتى ذلك الوقت.



وتتغير هذه العلاقات التي هي قيد على الأشكال التطورية من القوى الإنتاجية.



وفي هذه اللحظة تحل حقبة ......





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