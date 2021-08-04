من هنا بدأت حكاية أشهر الماركات العالمية

2021/08/04 | 07:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: وراء اغلب الماركات العالمية سواء المتعلقة منها بالملابس، أو بالأطعمة والمشروبات، وصناعة الأجهزة الإلكترونية وغيرها، قصة نجاح كبيرة، وإصرار وصبر الشخص المسؤول عن فكرته، التي كانت مجرد حلم صغير تحول إلى اسم تجاري متواجد في جميع أنحاء العالم.سنتعرف على بداية هذه الشركات والماركات العالمية، وفقُا لصحيفة insider الأميركية.أول محل تجاري لماركة ...

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