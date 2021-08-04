أحزنني رحيل الاستاذ إسماعيل زاير فقد كان داعما مثاليا لطروحاتنا

2021/08/04 | 07:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميثم عادل المدرب المحترف في نادي خورفكان الإماراتي : بغداد ـ الصباح الجديد:المدرب العراقي المحترف في دولة الإمارات العربية المتحدة، ميثم عادل، في نادي خورفكان، اذ يتولى مهمة تدريب فريق النادي لفئة الرديف الذي يرتبط مباشرة بالفريق الأول، إلى جانب رحلته التدريبية فهو محللا في القنوات الفضائية، وكذلك كاتبا لمقالات مهمة، ويعد احد الاسماء التي ...

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