أدفوكات وسكوب

2021/08/04 | 07:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلاح الناصر «1» من المؤمل ان يشد منتخبنا الوطني لكرة القدم نهاية هذا الاسبوع رحاله صوب مدينة ملقا الإسبانية لبدء معسكرا تدريبيا يستمر 10 ايام تحضيرا لمنافسات الحسم المونديالية، منتخبنا الوطني بقيادة المدرب الهولندي ديك ادفوكات ينتظر المشاركة الرسمية ابتداء من يوم 2 أيلول المقبل بلقاء نظيره الكوري الجنوبي في التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات ...

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