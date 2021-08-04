البنك الدولي: 70% من سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة

2021/08/04 | 07:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر البنك الدولي من أن نحو 70 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة، في بلد يعد بالفعل من بين أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.

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