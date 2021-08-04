السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل

2021/08/04 | 07:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل "تعزيرا" ضد أحمد بن سعيد بن علي الجنبي، وذلك بعد إقدامه على الخروج المسلح على سلطات الدولة إلى جانب تهم أخرى.

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