بإشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ... القبض على متهمين بالسرقة والمواد المخدرة ومتسولين في ثلاث محافظات

2021/08/04 | 07:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

باشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، أعلنت وكالة شؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية القبض على متهمين بالسرقة وترويج المخدرات ومواد قانونية مختلفة في ثلاث محافظات.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، أن «مفارزها تمكنت من القبض على متهم بالقتل العمد وآخر بالسرقة، اضافة الى انها ألقت القبض على (٤٩) متسولآ في العاصمة بغداد».

واشارت الى «ضبط (2 كليو غرام) من مادة الكريستال المخدرة في محافظة ميسان».

وأضافت الوكالة، ان «مفارزها ألقت القبض على (٧) متهمين بمواد قانونية مختلفه في محافظة صلاح الدين».

ومن جهة اخرى أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان عن القاء القبض على 31 مطلوباً بينهم بالإرهاب والنصب والاحتيال ضمن قاطع حطين.

وقالت مديرية الشرطة إن «مفارز قسم شرطة حطين تمكنت من إلقاء القبض على 31 مطلوباً للعدالة صادرة بحقهم مذكرات قبض من المحاكم المختصة وفق مواد جنائية ومخالفات متنوعة خلال الاسبوع الماضي».



وأضافت المديرية إن «من بينهم 6 متهمين بالإرهاب لارتكابهم جريمة الدگة العشائرية، بالإضافة الى متهمين بالاحتيال، والتهديد، والايذاء، وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، وأحكام القرار 570، بالإضافة الى مواد قانونية أخرى».

وأشارت المديرية الى إن «شرطة حطين نقلت جميع المعتقلين الى مراكز الاحتجاز الأمني وإحالتهم الى القضاء لينالوا عقابهم العادل» .



بدورها، أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد عن تنفيذ العديد من المهام والواجبات بجانبي الكرخ والرصافة.

وقالت المديرية في بيان ان «المديرية باشرت بنشر المفارز والدوريات وإجراء الممارسات الأمنية في عموم العاصمة بغداد».

واضافت ان «مفارز المديرية في مكتب مكافحة إجرام حي العامل تمكنت من إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات، كما تمكنت مفارز المديرية في مكتب الكرخ لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتجارة الاعضاء البشرية من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بالاتجار بالبشر والمتاجرة بالأطفال وفق أحكام المادة ٦ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر».

واشارت المديرية الى ان «مفارز المديرية في مكتب مكافحة إجرام المدائن تمكنت من إلقاء القبض على متهم قام بالنصب والاحتيال على احد المواطنين وأخذ مبلغ مالي منه وفق أحكام المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات، في حين نفذت مفارز المديرية أوامر قبض قضائية في مكاتب مكافحة إجرام المنصور، والشعب، وبغداد الجديدة، والصالحية، بحق أربعة متهمين لقيامهم بسرقة دور ومحلات تجارية ومبالغ مالية ومطلوبين بقضايا جنائية وفق المواد القانونية ٤٤٦ ، ٤٤٣ ، ٤٤٤ من قانون العقوبات»، «وقامت مفارز المديرية في مكاتب مكافحة إجرام التاجي، والبياع بالقبض على متهمين اثنين لقيامهما بعمليات تزوير لكتب ومحررات رسمية وفق المادة ٢٩٢/٢٩٨ من قانون العقوبات، وتابعت مفارز المديرية إلقاء القبض على ثمانية متهمين آخرين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة إجرام باب الشيخ، والحرية، والكرادة، والكاظمية، والقدس، وحسينية المعامل، والاعظمية، والكرامة وفق المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات».

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