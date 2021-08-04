"هيومن رايتس" تتهم إيران بقمع الناشطين والتضييق عليهم عبر مواقع التواصل

2021/08/04 | 08:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان يواجهون حملات مضايقة على الإنترنت في إيران، بما في ذلك من قبل جيوش تمولها الدولة، وغالبا ما تسعى هذه الأخيرة إلى إضفاء الطابع الشخصي على الهجمات بحق الأفراد.

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