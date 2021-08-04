2021/08/04 | 08:37 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VgkHx0g4v3w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد أول فائز من سوق حي الشرطة في سامراء) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد أول فائز من سوق حي الشرطة في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).